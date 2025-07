Dal Parco degli Acquedotti al Torrino | 76mila spettatori nelle arene sotto le stelle

Oltre 76 mila presenze in circa due mesi di programmazione. E' il bilancio di Fondazione Cinema per Roma sulle arene allestite nell'estate 2025 nella Capitale. I numeri sono stati diffusi in occasione della serata conclusiva dell’Arena di Torrino, in programma venerdì 1 agosto.Le arene di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

