Dal legame col fronte sovranista all’amicizia con Bolsonaro Jr perché Salvini vuole incontrare la brasiliana arrestata Carla Zambelli

Prima l'annuncio in pompa magna, poi il silenzio assoluto. « Se ci va davvero, succede il putiferio ». È il commento a freddo che si raccoglie tra i leghisti che passeggiano nei corridoi di Montecitorio, all'indomani dell'ultimo «desiderio» espresso da Matteo Salvini: far visita a Carla Zambelli, la deputata italo-brasiliana del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, arrestata a Roma lo scorso 29 luglio e attualmente detenuta nel carcere di Rebibbia. Zambelli era ricercata dall'Interpol in seguito a una condanna definitiva a dieci anni di carcere in Brasile. Il «desiderio» di Salvini è stato rilanciato ieri dalla comunicazione ufficiale della Lega, poi più nulla.