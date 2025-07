Dal Canada alla Germania | ecco chi ha riconosciuto la Palestina e chi lo farà

Con il conflitto israelo-palestinese tornato prepotentemente al centro dell’agenda geopolitica globale, il riconoscimento dello Stato di Palestina si impone come nodo politico cruciale nel dibattito multilaterale. Negli ultimi diciotto mesi, una serie di Stati – in particolare europei e caraibici – ha formalmente aderito alla linea del riconoscimento unilaterale. Altri, tra cui membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU, si preparano a fare lo stesso entro settembre 2025, in occasione della 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Ad oggi, 147 Stati membri delle Nazioni Unite – circa il 76% dell’assemblea – hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal Canada alla Germania: ecco chi ha riconosciuto la Palestina e chi lo farÃ