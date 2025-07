Dal 2000 ad oggi nove capitani vittoriosi al debutto. Il primo è stato Gualtieri, l’ultimo Cottini dell’Oca.

Dal 2000 ad oggi già 9 capitani hanno vinto all’esordio. Se andiamo ancora più indietro con il tempo, dal 1945 al 1999, sono un totale di 12. Un dato significativo di come il Palio sia cambiato anche in questo senso. Se ci sono oggi più capitani che vincono, in proporzione, all’esordio, è il segno che c’è un più veloce, per non dire frenetico, cambio di persone che gestiscono il Palio per il proprio rione. Il novecento è lontano e probabilmente ci indicherebbe che i Capitani avevano più tempo, e meno assilli, per provare a vincere la carriera. Ripercorriamo i Capitani vittoriosi dal 2000 ad oggi: si comincia con Marco Gualtieri per il Leocorno a luglio del 2001, vittoria con lo scosso Ugo Sanchez precedentemente montato da Luigi Bruschelli detto Trecciolino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

