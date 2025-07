da wim wenders a sorrentino il cinema in villa non va in ferie

Un’infilata di storie firmate da autori come Wes Anderson, Paolo Sorrentino, Wim Wenders, Michael Mann e Luca Guadagnino, da godersi sotto le stelle per tutto il resto dell’estate, fino all’inizio di settembre, nella cornice di una delle ville storiche della Brianza. È quanto propone la rassegna di cinema all’aperto intitolata Cinema in Villa, organizzata dal Comune di Villasanta nel cortile di Villa Camperio, in via Confalonieri, e curata dalla cooperativa Controluce. Domani alle 21.30 la proiezione della commedia di Wes Anderson “La trama fenicia“ concluderà la prima parte della rassegna, mentre da mercoledì 6 agosto prenderà il via la seconda parte del cartellone, composta da 10 film, di cui 2 a ingresso gratuito, che andranno avanti fino al 5 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

