Da Picasso a Van Gogh | 12mila biglietti già acquistati obiettivo 35mila Boom sui social

Cresce l'attesa per la mostra "Da Picasso a Van Gogh" che sarà inaugurata sabato 15 novembre al museo di Santa Caterina a Treviso. L'esposizione, curata da Marco Goldin con la sua "Linea d'ombra" e annunciata nella primavera scorsa, è già un successo in prevendita: sono già 12mila i biglietti. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

