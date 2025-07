Da lei non me lo aspettavo | Anna Tatangelo la vacanza in Sardegna finisce male

Personaggi tv. Le condivisioni social, si sa, sono un’arma a doppio taglio per i vip. Da un lato accendono la curiosità dei fan, svelando scorci di vita privata e mantenendo alta l’attenzione mediatica; dall’altro, basta un’ omissione o una coincidenza poco fortunata per scatenare un vero e proprio putiferio. È il caso di Anna Tatangelo, che – nel bel mezzo del suo tour estivo e con una gravidanza ormai evidente – ha deciso di non rinunciare a mostrare su Instagram la sua vacanza da sogno in Sardegna. Un diario social tra bikini, relax e scorci esclusivi che ha infiammato gli ammiratori. ma anche scatenato più di una polemica. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Da lei non me lo aspettavo”: Anna Tatangelo, la vacanza in Sardegna finisce male

In questa notizia si parla di: aspettavo - anna - tatangelo - vacanza

Anna Tatangelo, polemica per le vacanze in Sardegna: «Da lei non me lo aspettavo». Quanto costa il soggiorno nel resort di lusso; Ozzy Osbourne chi era il cantautore morto a 76 anni: età, carriera, heavy metal, Black Sabbath; “Da lei non me lo aspettavo”: Anna Tatangelo, la vacanza in Sardegna finisce male.

Anna Tatangelo, polemica per le vacanze in Sardegna: «Da lei non me lo aspettavo» - Tra un concerto e l'altro l'artista si sta concedendo una breve vacanza e per riposarsi ha scelto la Sardegna. Da msn.com

Anna Tatangelo: vacanze di lusso in Sardegna e concerto cancellato, è bufera - Se da un lato Anna Tatangelo continua a ricevere messaggi di affetto per la sua gravidanza e per il tempo dedicato al figlio, dall’altro il malcontento cresce. donnaglamour.it scrive