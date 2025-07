Da Leclerc a Fedez | Forte dei Marmi furti ai vip Così spariscono gli orologi di lusso

Forte dei Marmi, 31 luglio 2025 – Il caso più clamoroso fu quello di Charles Leclerc: il campione di Formula 1 Uno fu derubato del suo preziosissimo orologio con uno stratagemma. Due persone gli chiesero un selfie e gli sfilarono il prezioso Richard Mille che tra l’altro era personalizzato con il nome del pilota. Leclerc provò a inseguirli, ma la banda si dileguò per le vie di Viareggio. Salvo poi essere catturata dalle forze dell’ordine. Tre persone finirono in carcere e furono poi condannate. ma quello di Leclerc è solo la punta dell’iceberg di un fenomeno per il quale nel 2024 il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi chiese aiuto al prefetto di Lucca per una maggiore vigilanza, dopo una serie di rapine avvenute in serie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Leclerc a Fedez: Forte dei Marmi, furti ai vip. Così spariscono gli orologi di lusso

