Da Emis Killa a Bob Sinclar la Villa svela programma e ospiti del mese di agosto

Spettacoli, scenografie, ledwall, effetti speciali, tanti superospiti, buon cibo e tanto altro: fattori che rendono da 31 anni a questa parte la Villa delle Rose di Misano Adriatico il locale estivo per antonomasia. La programmazione di agosto 2025 non fa che ribadirlo. Ecco alcuni degli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: agosto - villa - emis - killa

Aston Villa-Roma, tutto pronto per l’amichevole del 6 agosto: info e biglietti per i tifosi giallorossi - La Roma si prepara al secondo blocco di ritiro estivo, in programma dal 3 agosto in Inghilterra, dove disputerà una serie di amichevoli internazionali.

Firenze, l’arena cinematografica a Villa Bardini continua fino al 24 agosto - Firenze, 25 luglio 2025 – Continua fino al 24 agosto con un ricco carnet di proposte la programmazione di “ Cinema in villa”, l’arena estiva fiorentina con vista panoramica sulla città , sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini.

Riparte Agosto Anziani a Villa Bracci - Firenze, 28 luglio 2025 - Riparte a Villa Bracci - in via Stradone di Rovezzano 33 a Firenze - il progetto “Agosto Anziani” in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali e il Quartiere 2 del Comune di Firenze e gestito con entusiasmo e professionalità dai volontari dell'Associazione di Promozione Sociale Villa Bracci.

Casacon Sirolo (Marche) Giovedì 31 Luglio guest Young Miles - party Morenita Venerdì 1 Agosto Stereo Pizza Sabato 2 Agosto It Was All A Dream Domenica 3 Agosto Sasha dj Giovedì 7 Agosto guest Emis Killa - party Morenita Sabato 9 Agosto dj Nicola Pigi Vai su Facebook

Da Emis Killa a Bob Sinclar, la Villa svela programma e ospiti del mese di agosto; Coltelli, un manganello e 40mila euro: perquisita la casa del rapper Emis Killa in Brianza; Villa delle Rose, fine luglio 2025: AMA con MĂ«stiza e Pablo Fierro, VITA con Carlita. E ad agosto....