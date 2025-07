Cybersicurezza | il patto | Uniti per proteggere le nostre imprese

di Marina Verdenelli Attacchi informatici alle imprese che provocano gravi danni, la Confartigianato corre ai ripari e stipula un accordo con la polizia postale per proteggere i propri iscritti. La firma al protocollo d’intesa è stata fatta ieri mattina dalla presidente regionale Moira Amaranti e dal dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per le Marche Lorenzo Sabatucci. Unire le forze servirĂ a fermare i tanti tentativi di hackeraggio che non hanno risparmiato nemmeno il presidente di Confartigianato Ancona e Pesaro-Urbino, Graziano Sabbatini, titolare di una azienda che fa produzione di maglieria, a Padiglione di Osimo, la Point Tricot. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Cybersicurezza: il patto: "Uniti per proteggere le nostre imprese"

In questa notizia si parla di: proteggere - imprese - cybersicurezza - patto

Bonifica e irrigazione: sono 140 le imprese aretine pronte a proteggere il territorio - È corposo l’esercito delle imprese agricole iscritte all’albo istituito dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, pronte a scendere in campo per “proteggere” il territorio e contribuire alla prevenzione del rischio idrogeologico.

Italia Cloud a Meloni: urgenza di strategie per proteggere know-how e imprese digitali - Il Consorzio Italia Cloud ha recentemente rivolto una lettera aperta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, indirizzandola, insieme alla comunicazione per conoscenza, a diverse personalitĂ ministeriali.

Bonifica e irrigazione: sono 140 le imprese aretine pronte a proteggere il territorio - È corposo l’esercito delle imprese agricole iscritte all’albo istituito dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, pronte a scendere in campo per “proteggere” il territorio e contribuire alla prevenzione del rischio idrogeologico.

Patto per la cybersicurezza: Le nostre imprese minacciate dagli hacker; Cybersecurity, il patto tra Mimit e ACN per proteggere imprese e PA; Digital Single Market, una strategia in 16 mosse.

Cybersicurezza: il patto: "Uniti per proteggere le nostre imprese" - Polizia postale e Confartigianato hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione. Segnala ilrestodelcarlino.it

Patto per la cybersicurezza: "Le nostre imprese minacciate dagli hacker" - C’è chi è riuscito a evitare danni ma anche chi non ha evitato il fallimento. Da msn.com