Cyber-attacchi e spionaggio | il porto di Ravenna si affida a Israele per proteggere i suoi commerci anche di armi

L'informazione è potere. Il recente attacco informatico che ha colpito i server SharePoint di Microsoft – anche in Italia –, e prima ancora gli episodi legati alla guerra russo-ucraina e al conflitto israelo-palestinese, hanno riportato l’attenzione sul tema della sicurezza digitale. Secondo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Cyber-attacchi e spionaggio: il porto di Ravenna si affida a Israele per proteggere i suoi commerci (anche di armi) - Al porto di Ravenna non mancano gli investimenti in progetti di cybersicurezza, ma l'obiettivo primario resta l’efficienza logistica: automatizzare, velocizzare, ridurre i costi. Lo riporta ravennatoday.it

Microsoft accusa gli hacker cinesi per l'attacco globale - Microsoft accusa hacker cinesi per l'attacco globale condotto grazie ad una falla in SharePoint. Si legge su msn.com