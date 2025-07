Curiosità 21enne di Fisciano consegue una doppia laurea | gli auguri del sindaco

Valeria Quaranta ha raggiunto un traguardo straordinario: si è laureata in due corsi di laurea contemporaneamente, distinguendosi per eccellenza, impegno e determinazione. In particolare, la giovane di Fisciano il 28 luglio ha conseguito la laurea in Matematica con 110 e lode e menzione della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it