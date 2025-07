Cuori nerazzurri abbonamenti Serie A Guida alle nuove tariffe tra entusiasmo e malumori

Pisa, 31 luglio 2025 – È ufficialmente partita ieri la campagna abbonamenti del Pisa Sporting Club, riservata in questa prima fase esclusivamente ai vecchi abbonati con diritto di prelazione, in vista della storica stagione del ritorno in Serie A, a 34 anni dall’ultima apparizione nella massima categoria. Dopo una lunga attesa, per i tifosi nerazzurri è scattata la corsa al tagliando stagionale. Ieri davanti al Pisa Store di Borgo già i pirmi tifosi si sono messi in fila con “entusiasmo“ per quella che sarà sicuramente una stagione storica per il club. Non sono mancate, tuttavia, le prime critiche legate ai rincari dei prezzi, considerati prevedibili vista l’importanza del palcoscenico, anche se per i settori popolari hanno raggiunto quote altissime fino a 410 euro per i nuovi abbonati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cuori nerazzurri, abbonamenti Serie A. Guida alle nuove tariffe tra entusiasmo e malumori

Abbonamenti nerazzurri, cosa c’è da sapere. Da oggi scatta la prelazione: le date e i costi - Habemus campagna abbonamenti. L’attesa per i tifosi pisani è oramai terminata: da oggi ha il via la corsa al biglietto stagionale, valido per diciotto gare delle diciannove che la squadra nerazzurra disputerà all’Arena nel prossimo campionato di Serie A, che Pisa non vede da trentaquattro anni.

