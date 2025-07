Cuore d’oro Sinner dona 5 milioni per un sogno incredibile | il suo gesto sorprende i fan

L’impegno di Jannik Sinner per il benessere degli animali ha raggiunto una nuova e significativa tappa. Il tennista, noto per il suo profondo affetto verso i cani, ha scelto di investire ben cinque milioni di euro in un progetto ambizioso: la costruzione di una vasta struttura dedicata ai nostri amici a quattro zampe, che lui stesso ha battezzato “Dogtopia”. Questo ingente finanziamento dimostra in modo tangibile la sua dedizione e la sua volontĂ di fare una differenza concreta nella vita degli animali. Un investimento per i cani. La notizia, riportata dalla pagina Instagram “Crosspitdv”, descrive “Dogtopia” come un complesso imponente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cuore d’oro”. Sinner dona 5 milioni per un sogno incredibile: il suo gesto sorprende i fan

