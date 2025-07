Cuadrado scelta clamorosa da parte del colombiano | andrà in quella neopromossa in Serie A! Contratto di un anno per l’ex Juve

Cuadrado, l'ex Juve continuerà a militare in Serie A! Il colombiano firmerà con quella neopromossa: apporrà il nero su bianco su un annuale. Il Pisa ha completato un clamoroso colpo di mercato, mettendo a segno l'acquisto di Juan Cuadrado, giocatore che ha lasciato un segno importante nel calcio italiano, soprattutto per le sue stagioni alla Juventus. Il 37enne esterno colombiano, che ha un curriculum internazionale di assoluto prestigio, ha firmato un contratto con il club toscano della durata di un anno. La notizia è stata confermata da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che ha evidenziato come l'arrivo di Juan Cuadrado rappresenti un grande rinforzo per la formazione allenata da Alberto Gilardino.

