Insomma, Juan Cuadrado ha un debole per i colori nerazzurri: dopo aver vestito le maglie di Inter e Atalanta, arriva per lui un altro club con quei colori sociali. Giocherà sempre in Serie A. NERAZZURRO NEL CUORE – Otto anni di bianconero alla Juventus sono stati troppi per Cuadrado, che dopo la lunga avventura a Torino ha deciso di cambiare totalmente vita. Prima vincendo lo scudetto all’Inter e poi andando a giocare all’Atalanta. Oggi per lui c’è una nuova squadra dai colori sociali nerazzurri: ossia il Pisa. La squadra toscana ha chiuso un grande colpo in entrata, acquistando appunto lo svincolato Cuadrado, che sta partendo dalla Colombia e firmerà un contratto annuale. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Cuadrado, nerazzurro nel cuore: dopo Inter e Atalanta nuovo club con quei colori sociali