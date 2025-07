cromophilla mostra di pittura e di fotografia con eventi musicali a castellaneta dal 2 al 9 agosto 2025

Castellaneta – Cromophilla è un neologismo, inventato per meglio capire cos’è l’arte attraverso i colori; Cromophilla è un processo che permette a uomini e donne di convertire l’energia solare in energia artistica; Cromophilla è l’insieme dei pigmenti che permette di costruire, armonizzare, tessere un’opera pittorica. Cromophilla dà il titolo a questa mostra di pittura che ogni anno accoglie le opere di altrettanti allievi dell’associazione Novecento, guidati dal maestro Vito Addabbo, che opera nel territorio già dal 2006 e che, in 19 anni, ha ospitato più di 200 corsisti. La mostra, organizzata dall’associazione Novecento con il patrocinio del Comune di Castellaneta, è inaugurata il 2 agosto 2025 alle ore 19:00 nelle sale del palazzo Baronale di Castellaneta: apre uno spazio dedicato alla grande performance fotografica di Gianmarco Di Maio che, fra luci ed ombre, ferma istanti che sfuggono alla veloce routine quotidiana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

