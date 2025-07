Crisi politica in sordina la minoranza protesta

Capriotti non è più vicesindaco. Non è nemmeno assessore e le sue deleghe vengono prese ad interim dal primo cittadino, mentre il ruolo di numero due viene attribuito a Laura Camaioni. Tutto questo è successo in meno di un mese, e ieri, in consiglio comunale, è stato riassunto dal vertice comunale, con nonchalance, in pochissime battute che hanno destato lo stupore della minoranza. Stupore tutto sommato legittimo, considerando il peso di ogni singola decisione, frutto di un’ennesima – ed evidente, checché se ne dica – crisi politica. Spazzafumo infatti non ha speso parole per descrivere quanto accaduto da fine giugno, inserendo solo una nota di colore – peraltro positiva per la città – e cioè che Camaioni rappresenta, di fatto, la prima vicesindaca del comune rivierasco, in assoluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crisi politica in sordina, la minoranza protesta

In questa notizia si parla di: crisi - politica - minoranza - sordina

VIDEO/ Nargi: “Passi in avanti ma la crisi politica non è chiusa” - Tempo di lettura: < 1 minuto “L ‘approvazione del bilancio dopo quanto successo nelle ultime settimane rappresenta certamente un passo in avanti importante rispetto a quanto accaduto ma la crisi politica aperta nell’ultima seduta non la possiamo definire chiusa.

Crisi in maggioranza ad Arce, l'opposizione incalza: "Verifica politica o nuove elezioni" - "Liberamente per Arce", gruppo di minoranza, chiede una verifica o nuove elezioni dopo la rottura in maggioranza nella giunta.

Bilancio “salvo”, crisi politica no: occhi puntati sul sindaco Nargi - Tempo di lettura: 2 minuti Dopo un percorso ad ostacoli e non privio di insidie, il sindaco Laura Nargi riesce ad incassare il via libera al bilancio previsionale del Comune di Avellino dopo oltre 10 ore di dibattito in consiglio comunale.

Crisi politica in sordina, la minoranza protesta.

Crisi politica in sordina, la minoranza protesta - Stupore tutto sommato legittimo, considerando il peso di ogni singola decisione, frutto di un’ennesima – ed evidente, checché se ne ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Matera in crisi. L'appello dei soci di minoranza e il rischio di una ... - Il futuro di Matera è sempre più incerto, immerso in una crisi profonda che ha spinto i soci di minoranza a rompere il silenzio con una nota pubblica carica di amarezza e preoccupazione. Come scrive tuttomercatoweb.com