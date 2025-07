Crisi del Settore Moda imprese e indotto della provincia di Arezzo in emorragia

Arezzo, 31 luglio2025 – . Il presidente di Confartigianato Moda, Marco Cerofolini: "Bandi regionali insufficienti a sostenere le aziende. Nostre richieste rimangono inascoltate" Le forti turbolenze che hanno attraversato il comparto moda negli ultimi cinque anni hanno avuto effetti profondi e negli ultimi mesi stanno continuando a danneggiare visibilmente il tessuto produttivo nazionale e provinciale. Il comparto moda in provincia di Arezzo conta 850 imprese attive, 104 aziende nel tessile, 432 nell'abbigliamento, 314 nella pelletteria e calzaturiero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crisi del Settore Moda, imprese e indotto della provincia di Arezzo in emorragia

Marco Cerofolini eletto Presidente della Federazione Moda di Confartigianato Arezzo - Arezzo, 15 maggio 2025 –  Marco Cerofolini eletto Presidente della Federazione Moda di Confartigianato Arezzo “Supporto ad una transizione sostenibile, misure sul credito d’imposta e interventi strutturali, obiettivi fondamentali per un settore da sempre strategico per il Made in Italy” Marco Cerofolini è il nuovo Presidente della Federazione Moda di Confartigianato Arezzo.

Arezzo-Usa, affari da 200 milioni. Gioielli, moda ed elettronica: tre settori con l’incubo dei dazi - Arezzo, 11 luglio 2025 – Tra guerre e dazi il sistema aretino affronta con diverse ansie e qualche speranza la turbolenza globale: il balzo dei metalli preziosi ha come contrappasso la stagnazione della gioielleria.

