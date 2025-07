Il Credit Agricole che presenterà il piano a medio termine il prossimo 18 novembre, archivia il semestre con un utile netto in crescita dell'8,9% a 4.803 milioni di euro. I ricavi salgono del 4,3% a 19.856 milioni di euro. Nel secondo trimestre l'utile netto è di 2.638 milioni di euro, in aumento del +30,1% rispetto al secondo trimestre del 2024 e del +14,8% escludendo le plusvalenze relative al deconsolidamento di Amundi US. Il dato è sopra le stime. I ricavi ammontano a 9.808 milioni di euro, in aumento del +3,2%. Dai risultati emerge elevata redditività (rendimento del capitale tangibile del 16,6%), trainata da ricavi elevati e in crescita, un basso rapporto costiricavi (53,9% nel primo semestre) e un costo del rischio stabile (34 punti base sulle esposizioni). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cresce utile di Credit Agricole, nel semestre a 4,8 miliardi