Cremonese scatenata | doppio colpo dal Milan si chiude

I grigiorossi sognano in grande e nei loro piani ci sarebbero due giocatori in uscita dal Milan La nuova stagione è alle porte, dunque il d.s. della Cremonese Simone Giacchetta sta lavorando intensamente per garantire al tecnico Davide Nicola una squadra pronta. I grigiorossi, dopo la promozione in Serie A vorrebbero alzare l’asticella e giocarsi la permanenza nella massima serie Italiana. La dirigenza ha già messo a segno diversi colpi importanti tra cui Grassi e Pezzella dall’Empoli, senza dimenticare la presenza di giocatori fondamentali la scorsa stagione durante il cammino trionfale in B come Franco Vazquez o Manuel De Luca; proprio l’azzurro, nel ritorno della finale playoff con lo Spezia fu decisivo, realizzando una doppietta. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Cremonese scatenata: doppio colpo dal Milan, si chiude

In questa notizia si parla di: cremonese - milan - scatenata - doppio

La Cremonese torna in Serie A: Stroppa e gli ex Milan protagonisti della promozione - Con una vittoria contro lo Spezia, la Cremonese ha concluso i playoff di Serie B conquistando una meritatissima promozione: ecco gli ex Milan

Calendario Serie A 2025-2026: prima giornata Sassuolo-Napoli, Milan-Cremonese; Juve-Inter alla terza giornata | Segui la diretta dei sorteggi - La prima giornata si disputerà il 24 agosto e la stagione si concluderà il 24 maggio, quattro le soste per la Nazionale

Serie A, prima giornata: Inter e Milan in casa contro Torino e Cremonese, c'è Sassuolo-Napoli - Si parte nel weekend del 23-24 agosto. Entrambe le milanesi a San Siro che a gennaio sarà occupato per i Giochi olimpici invernali

Ecco l'ufficialità : la Cremonese acquista il portiere Nava dal Milan; Cremo, per la porta spunta il nome di Marco Sportiello del Milan; Serie A, il Milan è già al lavoro Allegri vuol tornare in Champions.

Calciomercato Milan, la Cremonese tenta il doppio colpo in entrata: possono partire entrambi i rossoneri - Calciomercato Milan, la Cremonese tenta il doppio colpo in entrata: possono partire entrambi i rossoneri. Si legge su milannews24.com

Cremonese, spesa in casa Milan: proposta a Sportiello, chiesto anche ... - La Cremonese non si è limitata a Sportiello, ma ha anche chiesto informazioni su Filippo Terracciano, altro giocatore in uscita dalla rosa rossonera. Lo riporta tuttomercatoweb.com