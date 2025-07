Credit Agricole in Italia utile netto in aumento del 5% nel primo semestre del 2025 107mila nuovi clienti

 CrĂ©dit Agricole Italia chiude il primo semestre del 2025 con un utile netto pari a 468 milioni di euro, in aumento del +5%  sull'anno precedente. Una nota del gruppo bancario segnala che sono stati acquisiti 107 mila nuovi clienti (+9%), collocati otto miliardi di euro di prodotti Wealth. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

