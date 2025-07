Costi di costruzione Il Comune agevola i negozi di vicinato

Altopascio modifica la tabella per gli oneri di urbanizzazione e mira a maggiori agevolazioni per negozi di vicinato e settore agricolo e turistico ricettivo sostenibile. Presentata dal vicesindaco con delega alla pianificazione del territorio, Daniel Toci, la nuova tabella del regolamento oneri e contributi sul costo di costruzione è stata approvata in consiglio comunale. L’adeguamento della tabella nasce dall’esigenza di allineare i contributi sul costo di costruzione (nuova costruzione, ampliamenti, cambio destinazioni d’uso) alla legge regionale del 2014, che fissa un minimo e un massimo nella forbice compresa tra il 5 e il 20%: ad Altopascio, invece, le percentuali arrivavano anche al 30%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Costi di costruzione. Il Comune agevola i negozi di vicinato

In questa notizia si parla di: costruzione - negozi - vicinato - costi

Quali elementi dei sistemi di #protezionecivile nei Paesi di vicinato richiedono un potenziamento prioritario e quali punti di forza meritano di essere valorizzati e condivisi? Quali condizioni rendono possibile una #cooperazione regionale efficace in caso di #di Vai su Facebook

Costi di costruzione. Il Comune agevola i negozi di vicinato; Costo costruzione: ad Altopascio maggiori agevolazioni per negozi di vicinato, comparto agricolo, turistico ricettivo sostenibile | Comunicato stampa e foto; Cambio di destinazione d'uso 2025: quando è consentito, costi, permessi.

Oneri di costruzione più leggeri per negozi di vicinato e imprese agricole - Approvata in consiglio la nuova tabella: contributi dal 30% scendono fino al 5% per sostenere commercio, turismo e servizi pubblici ... Segnala luccaindiretta.it

I negozi di vicinato stanno scomparendo - Il Resto del Carlino - I negozi di vicinato stanno scomparendo a vantaggio dei centri commerciali che crescono come funghi. Da ilrestodelcarlino.it