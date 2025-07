C’è il segreto per rendere la vita eterna a un qualcosa che muore praticamente subito: una pianta che è molto utile nell’economia culinaria di una casa Ci sono piante aromatiche molto apprezzate in cucina e una di queste è senza dubbio quella del basilico. Per il suo profumo intenso, ma anche per quel sapore inconfondibile. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Così non morirà più, il segreto per renderla eterna