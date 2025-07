Cosa si può portare in viaggio nuove regole dell’Agenzia delle Dogane

Dall’estate 2025 cambiano le regole su cosa si può portare in valigia e in quale quantitĂ nei viaggi dentro e fuori l’Unione europea. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato la guida con le indicazioni chiare per chi parte o arriva in Italia, relative alle piĂą recenti normative valide alle frontiere. Nell’ultima edizione della “Carta doganale del viaggiatore” sono infatti riportate le istruzioni da seguire da parte di chi transita dai confini per scongiurare violazioni prima o durante i controlli, dai limiti sul trasporto di sigarette e alcol, a quelli per il denaro contante, fino alle regole per animali domestici, veicoli stranieri e acquisti online. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cosa si può portare in viaggio, nuove regole dell’Agenzia delle Dogane

Cosa si può portare in viaggio: la nuova guida delle dogane; Conservazione di fatture e scontrini delle spese sanitarie; Spese sportive ragazzi: regole di detrazione 2025.

