Questo è l’ultimo numero della Linea prima della pausa estiva (tornerà a settembre) e mi sembra dunque un buon momento per fare un bilancio, a partire da quello che è capitato qui negli ultimi giorni. Per chi si fosse sintonizzato solo ora o fosse stato molto distratto prima, riassumo brevemente i fatti. Non sapendo che posizione prendere sulla riforma della giustizia – problema non da poco, per una newsletter chiamata «La Linea» – la settimana scorsa ho lanciato un referendum. L’ho fatto come faccio quasi tutto, almeno quando si tratta di lavoro, cioè un po’ per scherzo e un po’ per vedere l’effetto che fa, credendoci fino a un certo punto e senza coltivare troppe aspettative. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Cosa si impara da un finto referendum sulla giustizia