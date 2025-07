Cosa mangiare per stare fresche | i cibi rinfrescanti secondo la medicina cinese

In estate il caldo esterno si somma a quello interno, e spesso ci sentiamo stanche, accaldate, gonfie. Secondo la medicina tradizionale cinese, questa condizione è legata a un eccesso di “calore” nel corpo, che può essere riequilibrato con scelte alimentari mirate. Non si tratta solo di mangiare “freddo”, ma di introdurre cibi che abbiano una natura energetica rinfrescante, capaci di favorire la termoregolazione in modo naturale, senza forzare il corpo con gelati o bibite ghiacciate che possono disturbare la digestione. Frutta ricca di acqua, verdure amare, cereali leggeri, tisane tiepide, tutto concorre ad abbassare il calore interno e a riportare equilibrio tra Yin e Yang. 🔗 Leggi su Amica.it

