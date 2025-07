Cortona a Sant' Agostino un primo agosto all' insegna della musica e della pittura

ARezzo, 31 luglio 2025 – Inaugurazione di «Attraverso», la mostra con le opere di Alessia Biscarini, recital di Natalia Trull per l'apertura del Piano Festival Sarà inaugurata questo venerdì primo agosto la mostra «Attraverso» con le opere di Alessia Biscarini. L'esposizione sarà presentata alle ore 19 all'interno del chiostro di Sant'Agostino, in via Guelfa 40. La mostra coabiterà nel Centro convegni con Cortona Piano Festival, l'evento musicale che si aprirà in contemporanea e che vedrà come primo appuntamento questo primo agosto alle 21 il recital di Natalia Trull su musiche di Beethoven, Brahms e Musorgskij. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, a Sant'Agostino un primo agosto all'insegna della musica e della pittura

Danis Pagani in concerto a Cortona - Sabato 2 agosto, alle 21, nel chiostro del Centro Convegni Sant’Agostino di Cortona, avremo il piacere di vedere all’opera il maestro Danis Pagani che si esibirà in un concerto al pianoforte. Come scrive letruria.it