Cortina in Wellness | dal 28 al 30 agosto la terza edizione alla vigilia dei Giochi 2026

Dal 28 al 30 agosto Cortina d’Ampezzo diventa capitale del benessere per la terza edizione di Cortina in Wellness. La localitĂ ampezzana ospiterĂ tre giorni di eventi ed esperienze dedicati al wellness, allo sport e alla qualitĂ della vita, in un appuntamento che arriva a 160 giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cortina in Wellness: dal 28 al 30 agosto la terza edizione alla vigilia dei Giochi 2026

