Cortenuova, 1 agosto 2025 – Ha perso la vita dopo essere stata investita da un veicolo. La vittima, una 64enne, era in bicicletta. È successo intorno alle 18, a Cortenuova, nella Bassa bergamasca, in via Romano. Da una prima ricostruzione, l’auto stava percorrendo la provinciale 101 quando giunta all’incrocio con via Galeazzi non ha potuto evitare l’impatto con una bicicletta che si stava immettendo da quella via. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto che la donna per via dell’urto è stata sbalzata dalla sella, è caduta a terra ed è morta sul colpo. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato i soccorsi con un’automedica e un’ambulanza, ma il personale sanitario, arrivato sul posto, non ha potuto fare altro se non constatare il decesso della donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cortenuova: urtata all’incrocio con la bici, muore una 64enne