Cortenova investita in bici muore donna di 64 anni

Cortenuova. Tragedia nel tardo pomeriggio di mercoledì 31 luglio a Cortenuova, in localitĂ Galeazze. Una donna di 64 anni è stata investita lungo via Romano ed è morta sul colpo. L’allarme è scattato poco prima delle 18. Sul posto sono intervenute due auto mediche e un’ambulanza. Vano ogni tentativo di rianimare la donna: ai sanitari intervenuti non è rimasto altro da fare che constatare il decesso della sessantaquattrenne. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Seguono aggiornamenti Â

