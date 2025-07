Corte Costituzionale boccia i ricorsi sulla cittadinanza | Il legislatore ha ampio margine di discrezionalità nell’acquisizione dello status per discendenza

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da quattro tribunali italiani riguardo all'acquisizione della cittadinanza per discendenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Corte Costituzionale boccia i ricorsi sulla cittadinanza: Il legislatore ha ampio margine di discrezionalità nell'acquisizione dello status per discendenza; Consulta, no limiti su acqisizione cittadinanza ‘Iure sanguinis’; La cittadinanza europea in una recente pronuncia della Corte di giustizia.

CORTE COSTITUZIONALE * «CITTADINANZA IURE SANGUINIS: CENSURE INAMMISSIBILI» - Non è ammissibile un intervento della Corte costituzionale che limiti l’acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una sentenza manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili ... agenziagiornalisticaopinione.it scrive

Consulta, no limiti su acqisizione cittadinanza ‘Iure sanguinis’ - (askanews) – Non è ammissibile un intervento della Corte costituzionale che limiti l’acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una sentenza manipolativa che operi scelt ... Lo riporta askanews.it