Corsa al riarmo l’Italia chiede 14 miliardi di prestiti Safe per pagare gli investimenti nella Difesa M5S | Stanno indebitando i nostri figli

Un maxi-prestito da 14 miliardi per finanziare i programmi di difesa giĂ pianificati nel quinquennio 2026-2030. È quello chiesto – nel silenzio generale – dall’Italia all’Europa all’interno del programma Safe (Security Action For Europe), destinato a sovvenzionare l’industria della difesa che la Commissione Europea ha lanciato nel marzo scorso. Ieri Bruxelles ha fatto sapere che l’Italia ha deciso di accedere al fondo insieme ad altri 17 Paesi Ue (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Finlandia). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Š Lanotiziagiornale.it - Corsa al riarmo, l’Italia chiede 14 miliardi di prestiti Safe per pagare gli investimenti nella Difesa. M5S: “Stanno indebitando i nostri figli”

Diplomazia della Difesa. Così l’Italia può contare nella nuova architettura della sicurezza europea - Il 9 maggio 2025, giorno dedicato alle celebrazioni della vittoria sul nazismo, ha segnato un momento cruciale nella ridefinizione degli equilibri europei.

Pagelle Giro d’Italia 2025: Ayuso-del Toro, che coppia per la UAE. Roglic in difesa, bene Tiberi e Ciccone - PAGELLE SETTIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025. Juan Ayuso, voto 10: nelle prime tappe aveva leggermente fatto preoccupare i suoi tifosi, prima con la caduta nella frazione iniziale e poi con una cronometro non esaltante.

Italia: Spese Difesa al 2% del PIL per Impegno NATO, Conferma il Consiglio Supremo di Difesa - "L'Italia raggiungerĂ il 2 per cento del PIL per le spese della Difesa, impegno sottoscritto, in ambito NATO, giĂ nel 2014 e rinnovato dai successivi Governi".

