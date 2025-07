Corsa al riarmo l’Europa arruola pure il risparmio | da costo a investimento con il bollino della sostenibilità anche i fondi pensione includono aziende produttrici di armi nei loro portafogli

C’è un nuovo lessico nella finanza europea e non è piĂą quello del “verde”, ma quello della “sicurezza”. Sotto la sigla “ ReArm Europe”, la Commissione europea ha lanciato un piano da 800 miliardi di euro che rovescia il paradigma economico continentale: la difesa non è piĂą un costo, ma un investimento. E non è solo lo Stato a doverlo finanziare: è l’intero sistema finanziario europeo, dai fondi pensione alle banche pubbliche, dai titoli Esg (Environmental, social and corporate governance) ai conti correnti dei cittadini. Il motore di questa trasformazione è la deroga alle regole fiscali che consente di escludere le spese militari dal calcolo del deficit. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Corsa al riarmo, l’Europa arruola pure il risparmio: da costo a investimento con il bollino della sostenibilitĂ , anche i fondi pensione includono aziende produttrici di armi nei loro portafogli

Massucci (Questore di Roma): “La sicurezza non è un costo per le aziende, ma un investimento” - (Adnkronos) –  “La sicurezza non è un costo per le aziende, ma un investimento; la precondizione per lo sviluppo e il benessere collettivo.

Il clima è la vittima collaterale della corsa al riarmo voluta dalla Nato - Il riarmo dei Paesi Nato fa impennare le emissioni e sottrae risorse all’azione per il clima. Secondo valori.it