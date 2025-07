Corriere dello Sport – Pisa perché Cuadrado ha scelto i nerazzurri

Colpo del Pisa: i toscani hanno festeggiato l'accordo per Juan Cuadrado. Svincolato dopo l'esperienza all' Atalanta, il colombiano voleva rimanere in Italia e così, anche stamane, ha respinto l'assalto del Valencia che fino all'ultimo ha provato a convincerlo ad accettare la propria offerta. Dal 21 gennaio al 4 maggio  l'attaccante esterno ha saltato una sola partita, quella contro l'Inter del 16 marzo: è quindi carico e pronto per questa nuova avventura in Serie A. Il ruolo di Gilardino. Decisivo, nel caso del Pisa, è stato il ruolo di Alberto Gilardino che ha parlato con il calciatore per esporgli il progetto dei toscani e le sue idee.

PISA, 31 LUGLIO – Juan Cuadrado sarà un nuovo calciatore del Pisa. Colpo a sorpresa, condotto in gran segreto da parte del direttore generale Giovanni Corrado (nel giorno del suo compleanno), del direttore sportivo Vaira, condotto assieme all'agente del calciatore Lucci.

Calciomercato Pisa, Cuadrado ha firmato con i nerazzurri! Un vero e proprio colpo a sorpresa - Calciomercato Pisa: colpo a sorpresa, arriva Juan Cuadrado. Ecco la situazione attuale Il calciomercato Pisa si infiamma con un’operazione destinata a far parlare a lungo: Juan Cuadrado è ufficialmente un nuovo giocatore del Pisa Sporting Club.

Tuttosport – Cuadrado, colpo a sorpresa del Pisa! Nuova stagione e altra maglia per l’ex Juve - 2025-07-31 19:15:00 Flash news da Tuttosport: Non solo le big, anche le neopromosse si fanno sentire sul mercato e questa volta è il turno del Pisa.

Rinforzo d'esperienza per il nuovo tecnico Gilardino: il 37enne esterno colombiano pronto a firmare per i toscani neopromossi in Serie A

Il colombiano ha giocato 395 partite in Serie A, vincendo sei volte lo Scudetto.