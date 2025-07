Corriere dello Sport – Da Vlahovic a Kolo Muani e Weah Comolli dice tutto sul mercato della Juve | Dusan può partire…

2025-07-31 14:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: TORINO – Un primo bilancio personale a due mesi dalla sua nomina a direttore generale della Juventus, ma anche un focus sul calciomercato dei bianconeri alle prese con diverse trattative e alcuni ‘casi’. Questi i temi trattati da Damien Cobolli in un’intervista a ‘Sky Sport’. Comolli e i suoi primi due mesi alla Juve. “Non penso ci siano difficoltà o comunque niente che non mi aspettassi – ha detto il dirigente francese –. Il potenziale del club è incredibile, con tutto il rispetto per altri club l’altra società con questa grandezza è il Liverpool. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Da Vlahovic a Kolo Muani e Weah, Comolli dice tutto sul mercato della Juve: “Dusan può partire…”

In questa notizia si parla di: comolli - sport - corriere - vlahovic

Tudor Juve (Gazzetta dello Sport), domani il faccia a faccia con Comolli! Intanto emerge un retroscena che innalza le sue quotazioni di permanenza a Torino. Il fatto - di Redazione JuventusNews24 Tudor Juve (Gazzetta dello Sport), domani primo incontro con Comolli! Intanto i giocatori spingono perché si realizzi quello scenario.

Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, Comolli vota David” - La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 19 giugno 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport: “David-Juve, è fatta: primo colpo dell’era Comolli. Ora l’assalto a Osimhen” - Gazzetta dello Sport: “David-Juve, è fatta: primo colpo dell’era Comolli. Ora l’assalto a Osimhen”"> La Juventus è pronta ad accogliere Jonathan David: il bomber canadese sarà a Torino domani per sostenere le visite mediche al J Medical e firmare il suo contratto quinquennale.

Cantiere Comolli PREMIER CONTE. Mattarella: “Siete state magnifiche” Ferguson incanta: che poker La prima pagina di venerdì 25 luglio ? #CorrieredelloSport Vai su X

Buongiorno e buona domenica tutti gli Juventini del Mondo, le prime pagine dei giornali di oggi 20 luglio 2025 Tuttosport - "Vlahovic blocca la Juve La Premier su Kolo" Corriere dello Sport - "Lookman tentativo del Napoli" Gazzetta dello Sport - "Cambio di regi Vai su Facebook

Da Vlahovic a Kolo Muani e Weah, Comolli dice tutto sul mercato della Juve: “Dusan può partire…”; Juventus, Vlahovic blocca il mercato e condiziona Comolli. Continuano i colloqui con Sancho, Palestra la nuova idea; Juve, non solo Vlahovic e Weah: per Comolli c'è un altro caso che scotta.

Juventus, Comolli sul calciomercato: "Vlahovic può partire, Weah vuole il Marsiglia" - Sul futuro di Timothy Weah, Comolli ha rivelato la posizione della Juventus: "Il giocatore vuole andare al Marsiglia, ma nel calcio non si può scegliere una squadra perché se non arriva l’offerta ... sport.sky.it scrive

Juventus: Comolli bacchetta Douglas, manda un messaggio a Vlahovic e detta la condizione per l’arrivo di Sancho - Comolli chiude il caso sul ritardo di Douglas Luiz al raduno della Juventus, poi fa chiarezza sul mercato: per Vlahovic non si pensa alla rescissione, Sancho arriva solo se parte Nico Gonzalez ... Da sport.virgilio.it