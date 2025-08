Corrado Augias all' Aquileia film festival | l' evento anche in streaming

Ancora serate all'insegna della cultura all'Aquileia film festival: ecco il programma del 31 luglio e 1° agosto, a cui prenderà parte anche il giornalista e scrittore Corrado Augias. L'evento, per il quale i ticket sono sold out, si potrà seguire anche a distanza sul sito ufficiale del festival. 🔗 Leggi su Udinetoday.it