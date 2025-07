Corpo di un 19enne del Salernitano ritrovato a Maratea

Il corpo del 19enne è stato ritrovato nella tarda serata di ieri a Maratea. L’ipotesi del suicidio è la più accreditata. Si sarebbe dato fuoco con la benzina contenuta in una tanica ritrovata nei pressi del corpo, il giovane di 19 anni morto carbonizzato nella tarda serata di ieri a Maratea (Potenza), al confine con . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Corpo di un 19enne del Salernitano ritrovato a Maratea

TRAGEDIA NEL GOLFO DI POLICASTRO: IL CORPO SENZA VITA DI UN 19ENNE TROVATO SULLA STATALE TRA SAPRI E ACQUAFREDDA DI MARATEA Il corpo senza vita di un giovane di 19 anni, originario di San Giovanni a Piro, è stato rinv

#30luglio2025 #Sapri #GolfodiPolicastro serata di mercoledì 30 luglio: il corpo senza vita di un giovane di 19 anni, originario del Comune di San Giovanni a Piro, è stato infatti rinvenuto lungo la strada costiera che collega Sapri ad Acquafredda di Maratea, in t

