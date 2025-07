Convocati Italia U19 le scelte di Bollini per la doppia amichevole contro l’Albania | ci sono 4 nerazzurri

. L’elenco completo. PartirĂ ufficialmente da Novarello la nuova stagione della Nazionale Under 19, che si prepara ad affrontare un’annata cruciale con vista sull’Europeo. Il primo appuntamento è fissato per inizio agosto, con due test amichevoli contro l’Albania in programma martedì 5 (ore 18) e giovedì 7 (ore 11). Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Vivo Azzurro TV. A guidare gli Azzurrini sarĂ ancora una volta Alberto Bollini, confermato per la terza stagione consecutiva sulla panchina della selezione giovanile italiana. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Convocati Italia U19, le scelte di Bollini per la doppia amichevole contro l’Albania: ci sono 4 nerazzurri

In questa notizia si parla di: italia - scelte - bollini - doppia

Formazioni Ufficiali Milan Bologna, le scelte per la finale di Coppa Italia - Formazioni ufficiali Milan Bologna, le scelte dei due allenatori per il match valido per la finale di Coppa Italia.

Milan-Bologna, scelte le maglie da indossare per la finale di Coppa Italia - Con quali maglie scenderanno in campo Milan e Bologna nella finale di Coppa Italia di dopodomani? Lo rivela 'La Gazzetta dello Sport'

Juventus Women Roma, finale Coppa Italia LIVE: Salvai e Bonansea titolari, le scelte di Canzi al Sinigaglia - di Mauro Munno Juventus Women Roma, finale Coppa Italia: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live del match valido per il trofeo.

Bollini convoca 23 #Azzurrini per la doppia amichevole con l'Albania #Under19 #VivoAzzurro Vai su Facebook

Doppia amichevole contro l'Albania: le scelte di Bollini. Ben quattro i giallorossi; Doppia amichevole contro l'Albania il 5 e il 7 agosto a Novarello: le scelte del tecnico Alberto Bollini; Il 4 e il 6 marzo doppio test amichevole contro la Spagna a Las Rozas: le scelte del tecnico Enrico Battisti.

Doppia amichevole contro l'Albania: le scelte di Bollini. Ben quattro i giallorossi - Il tecnico Alberto Bollini, confermato per la terza stagione consecutiva alla guida dell' Under 19 azzurra, ha convocato 23 calciatori, tutti nati nel 2007, che si raduneranno domenica 3 agosto al ... Si legge su gazzettaregionale.it

Italia Under 19, Bollini a CM: 'Sinergia tra club e Nazionale, ecco il ... - A Marzo l'Italia ospiterà le tre gare del girone contro Islanda, Slovenia e Norvegia e per fare il punto sul torneo l'allenatore della Nazionale Under 19 Alberto Bollini, si è concesso in ... Secondo calciomercato.com