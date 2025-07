Contromanifestazione L’estrema sinistra in strada per dire no alla giustizia fai da te

Uno striscione con scritto ’La sicurezza è dialogo. No alla violenza squadrista’ e il grido collettivo "Siamo tutti antifascisti". Sono circa una settantina i manifestanti che si sono riuniti ieri ai giardini Speyer "contro le ronde fasciste, il suprematismo bianco, l’odio razziale e la repressione istituzionale". A indire l’assemblea pubblica è stata La Ravenna Antifascista, un nuovo collettivo che riunisce attivisti dello Spartaco e della Comune. Una chiamata a cui hanno risposto esponenti di Potere al popolo, attivisti delle associazioni locali, comuni cittadini. Presente anche la consigliera comunale del Partito Democratico Fama Lo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Contromanifestazione. L’estrema sinistra in strada per dire no alla “giustizia fai da te“

In questa notizia si parla di: contromanifestazione - estrema - sinistra - strada

Contromanifestazione. L’estrema sinistra in strada per dire no alla “giustizia fai da te“; Remigration Summit, la Lega alza il tiro: “Più pericolosa la contro-manifestazione della sinistra”; Manifestazione antifascista contro il Remigration Summit: il centro di Milano blindato: centinaia di antagonisti, scontri con la polizia, fumogeni e idranti.

Contromanifestazione. L’estrema sinistra in strada per dire no alla “giustizia fai da te“ - Una settantina di attivisti dei centri sociali hanno risposto al sit- Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Remigration Summit, la Lega alza il tiro: “Più pericolosa la contro ... - Ultim'ora 13:19 Mondiali di nuoto, Martinenghi d'argento nei 100 rana Remigration Summit, la Lega alza il tiro: “Più pericolosa la contro- Lo riporta milano.repubblica.it