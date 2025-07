Controllo aereo in tilt oltre 150 voli cancellati in Gb

Sono oltre 150 i voli cancellati, oltre ai tanti che hanno subito ritardi con conseguenze su centinaia di migliaia di passeggeri, a causa del guasto tecnico al sistema del controllo aereo britannico all'origine del blocco temporaneo di decolli e atterraggi di ieri in tutti i maggiori scali del Regno Unito proprio nel pieno delle vacanze estive. L'ente responsabile del controllo aereo ( Nats ), finito al centro delle accuse per l'ultimo di una serie di casi di malfunzionamento, ha confermato che il caos nei cieli è stato provocato da un 'glitch' informatico interno, non generato da un cyber-attacco: sono serviti 20 minuti per risolvere il problema passando a un sistema di backup e così riprendere la piena operatività entro un'ora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Controllo aereo in tilt, oltre 150 voli cancellati in Gb

