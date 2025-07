Controlli mirati nel quartiere. Preso con droga e tessera rubata.

PERUGIA - Proseguono i servizi di controllo del territorio nel quartiere Fontivegge. Il dispositivo di monitoraggio è stato disposto dal questore di Perugia, Dario Sallustio, con l’intento di contrastare, nello specifico, episodi di spaccio e di furto. Nell’ambito di questa attività specifica, la polizia ha denunciato un ecuadoriano di 29 anni perché trovato in possesso di sostanza stupefacente e di una tessera sanitaria intestata ad un altro soggetto. Durante il servizio, infatti, i poliziotti delle Volanti hanno notato il giovane con un atteggiamento sospetto; hanno quindi deciso di sottoporlo a un controllo che ha permesso di individuare, nascosti negli indumenti del giovane, due involucri in cellophane contenente della sostanza che, in seguito alle analisi tecniche del gabinetto provinciale di polizia scientifica, è risultata essere anfetamina e cocaina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

