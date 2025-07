Lavoratori completamente in ‘nero’ oppure con contratti non regolari, che facevano la stagione in alberghi, bar e persino in un locale da ballo della Riviera. Dopo i controlli, per sei attività è scattata la sospensione temporanea della licenza, insieme a 250mila euro di multa. È questo il bilancio dei controlli effettuati nell’ultima settimana dai carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Rimini e dal nucleo operativo del gruppo carabinieri per la Tutela del Lavoro di Venezia, impegnati dall’inizio dell’estate in un’operazione mirata a contrastare lo sfruttamento del lavoro irregolare e a garantire il rispetto delle norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli in Riviera: maxi multe. Sospese 6 attività per lavoro nero