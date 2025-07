Controlli della polizia stradale sulla Pontina | in un veicolo trovati 430 chili di rame

Quattro denunce e il sequestro di 430 chili di rame: questo il bilancio di un servizio di controllo effettuato dalla polizia stradale di Aprilia sulla Pontina.Nel corso del pattugliano sulla strada statale 148, all’altezza del chilometro 38 in direzione Roma, gli agenti hanno notato due veicoli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

