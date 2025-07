Controlli antidroga a Benevento | arrestato un 34enne

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’attuare i consueti servizi sul territorio per la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria hanno intercettato un soggetto italiano a spasso per le vie di Benevento in sella ad una bicicletta elettrica. Alla vista dei militari, il ragazzo di 34 anni ha accelerato la sua andatura ma gli stessi hanno proceduto a fermarlo e a capire le ragioni del suo stato di agitazione. Lo stesso nascondeva negli indumenti intimi un panetto di 90 g di hashish avvolto in cellophane trasparente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

