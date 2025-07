Contrammiraglio Usa | pronti a scoraggiare ogni minaccia alla Nato

Mar Mediterraneo, 30 lug. (askanews) - "Siamo pronti a scoraggiare qualsiasi minaccia all'alleanza NATO. Questo è ciò che facciamo quando operiamo in mare. E in realtà , quotidianamente, ci concentriamo solo sul nostro addestramento e sulla nostra capacità di essere pronti a qualsiasi cosa ci capiti, che si tratti delle condizioni meteorologiche che a volte sono difficili in mare, o di un problema, o se serve assistenza umanitaria a qualcuno in mare che ha bisogno del nostro aiuto: andiamo e lo assistiamo. Lo abbiamo già fatto più volte durante questa missione, e se c'è una crisi nella regione, siamo in grado di rispondere anche a quella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Contrammiraglio Usa: pronti a scoraggiare ogni minaccia alla Nato

