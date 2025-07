Contrabbando di auto di lusso al confine | sequestrata Lamborghini da 100mila euro e Mercedes Gle

Maxi sequestro dell'agenzia delle dogane e dei monopoli e delle fiamme gialle lariane lungo la linea di confine tra Italia e Svizzera. Nel mirino, ancora una volta, il traffico illecito di veicoli di lusso, protagonisti di tentativi di esportazione o utilizzo in violazione della normativa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Como, controlli in dogana: sequestrate una Lamborghini e una Mercedes Benz Gle - Entrambi i conducenti, diretti in Svizzera, non avevano documenti utili allo sdoganamento: il valore dei due veicoli è di 150mila euro ... Si legge su ilgiorno.it

Operazione Skyhawknet: frodi doganali dei Jet di lusso - La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane avviano verifiche sui mezzi di lusso, scoprendo nove velivoli in contrabbando per 13 milioni di euro. italiaoggi.it scrive