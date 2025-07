Contenuti nazisti e antisemiti online | perquisito 15enne a Bergamo

La Polizia di Stato ha eseguito in tutta Italia 22 perquisizioni nei confronti di giovanissimi tra i 13 e i 17 anni, emersi in contesti estremisti di matrice suprematista, accelerazionista, antagonista e jihadista. Nella lista figura anche un 15enne residente a Bergamo, perquisito nell’ambito di un’indagine delle Digos di Torino e Alessandria a carico di un 14enne accusato di propaganda e istigazione a delinquere per aver pubblicato online contenuti di natura nazista e antisemita. Nello stesso filone d’indagine del 15enne residente in cittĂ sono stati perquisiti anche due minori di 17 anni residenti nelle province di Mantova e Cremona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it