Conte non chiediamo passi indietro a Ricci nelle Marche

"Non ci sono ragioni allo stato per chiedere un passo indietro a Ricci ". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa nella sede del Movimento, a Roma. "Chiedergli un passo indietro sarebbe un brutto precedente, sarebbe fare di tutta l'erba un fascio".

