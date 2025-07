Conte detta la linea a Schlein | ok a Ricci nelle Marche e chiede la testa di Sala

Non ci sono, allo stato attuale, ragioni per non sostenere Matteo Ricci. Giuseppe Conte appare in conferenza stampa e si lancia in quella che suona come una arringa difensiva nei confronti dell'ex sindaco di Pesaro, raggiunto da un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta 'Affidopoli'. La decisione del presidente M5s matura, come spiega ai giornalisti, dopo aver "letto e riletto" l'avviso di garanzia e dopo aver 'sondato' gli umori dei suoi, prima sui territori, poi al consiglio nazionale 5s. La coalizione di centrosinistra nelle Marche, dunque, va avanti. Con soddisfazione della segretaria Pd, Elly Schlein: "Bene che anche il M5s abbia confermato il supporto a Ricci, adesso andiamo a vincere insieme nelle Marche". 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Conte detta la linea a Schlein: ok a Ricci nelle Marche e chiede la testa di Sala

In questa notizia si parla di: conte - ricci - marche - detta

La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..." - Dopo Milano, la nuova tegola per il Partito Democratico e il centrosinistra arriva dalle Marche. Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e in pista per la presidenza della Regione, è stato raggiunto da un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta sull'affidamento di alcuni lavori pubblici.

Ricci, l‚Äôora della verit√†: faccia a faccia col pm. Conte: ‚ÄúVediamo cosa dice‚ÄĚ - Pesaro, 30 luglio 2025 ‚Äst ‚ÄúNon vedo l‚Äôora‚ÄĚ. Cos√¨ aveva promesso Matteo Ricci ai suoi oltre mille sostenitori in Baia Flaminia.

Avviso di garanzia per Ricci, candidato del centrosinistra nelle Marche. ¬ęIndagine su lavori pubblici quando era sindaco¬Ľ.¬†Conte: chiarisca per una campagna serena - L'ex sindaco di Pesaro: ¬ęNon mi sono mai occupato di affidamenti pubblici di lavori, mi sono sempre fidato dei miei dirigenti¬Ľ

Quello di #Conte sulla candidatura di #Ricci nelle #Marche è un gioco delle parti: un modo per far pesare il proprio ruolo sul Pd evidenziando una... Vai su Facebook

Elezioni Marche, cosa ha detto Conte su Ricci; Perché il M5S ha detto sì a Ricci per le regionali nelle Marche, malgrado sia indagato; Marche, Conte conferma l'appoggio del M5s a Ricci: Non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro.

Conte detta la linea a Schlein: ok a Ricci nelle Marche e chiede la testa di Sala - Giuseppe Conte appare in conferenza stampa e si lancia in quella che suona ... Segnala iltempo.it

Marche, Conte conferma il sostegno a Ricci: ‚ÄúNo ragioni per chiedere un passo indietro, sarebbe pericoloso precedente‚ÄĚ‚ÄĚ - Il leader M5S Giuseppe Conte chiude la pausa di riflessione: "Chiedere un passo indietro a Ricci sarebbe un pericoloso precedente" ... Secondo ilfattoquotidiano.it